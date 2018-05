Motorradfahrer schwer und Sozia leicht verletzt

Nr. 1059

In den gestrigen Abendstunden zogen sich ein Motoradfahrer und seine Sozia Verletzungen bei einem Unfall in Wedding zu. Ersten Ermittlungen zufolge kam es gegen 18 Uhr zu dem Unfall, als ein 27-jähriger BMW-Fahrer von der Müllerstraße nach links in die Schulstraße abbog. Auf Grund des Zusammenstoßes mit dem entgegenkommenden Motorrad des 24-Jährigen stürzte dieser und zog sich schwere Verletzungen zu. Während die 32 Jahre alte Sozia der Yamaha leicht verletzt ambulant behandelt werden konnte, musste der 24-Jährige stationär in einer Klinik verbleiben. Auf Grund der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung Müllerstraße/Schulstraße/Luxemburger Straße für rund zwei Stunden gesperrt.