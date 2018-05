Verkehrskräfte stoppen Taxi

Nr. 1058

Gestern Abend überprüften Polizisten ein Taxi in Charlottenburg. Gegen 20 Uhr ging der vermeintliche Taxifahrer den Beamten am Kurfürstendamm ins Netz. Das Kennzeichen war auf Grund fehlender Versicherung zur Fahndung ausgeschrieben. Gegenüber den Polizisten gab der Fahrer an, er sei gar kein Taxifahrer und habe sich das Auto nur ausgeliehen, um seine „Fahrgäste“ zu befördern. Er besaß keinen Führerschein zur Fahrgastbeförderung und konnte keine Genehmigungsurkunde für den Verkehr mit Taxis vorlegen. Nun mussten sich seine Mitfahrer ein „echtes“ Taxi suchen, da die Beamten die Kennzeichen entsiegelten und sowohl das Taxischild als auch die Ordnungsnummer einzogen. Auf den Fahrer und den Halter kommen nun unter anderem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Versicherung sowie Bußgelder wegen verschiedener Ordnungswidrigkeiten zu. Der Nichtbesitz eines Führerscheines zur Fahrgastbeförderung schlägt mit mindestens 75 Euro und einem Punkt in Flensburg und die fehlende Genehmigungsurkunde mit bis zu 20.000 Euro zu Buche. Auf Grund des Verdachts der Schwarzarbeit wird sich auch noch der Zoll dieser Fahrt widmen.