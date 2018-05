Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Am Abend und in der vergangenen Nacht beschädigten Unbekannte eine Informationstafel und Videokameras in Neukölln.

Nr. 1056

Gegen 21.30 Uhr stellte eine Zeugin die Beschädigung an der Informationstafel eines Stromunternehmens in der Naumburger Straße fest. Unbekannte hatten diese mit Steinen beworfen und einen Schriftzug angebracht.

Nr. 1057

Mehrere Beschädigungen an Videokameras, Plakat-Vitrinen, einer Notrufsäule, zwei Stempelanlagen sowie vier Fahrkartenautomaten begingen Unbekannte gegen 0.30 Uhr auf dem U-Bahnhof Grenzallee. Die Täter schlugen auf die Kameras ein, zerschlugen mehrere Vitrinen und beschädigten mit Farbe und Bauschaum die weiteren Gegenstände.