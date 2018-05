Rentnerin tot aufgefunden – Ermittler der Mordkommission sucht Zeugen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1053

Nach dem Tod einer Seniorin in Prenzlauer Berg ermittelt die 4. Mordkommission und sucht Zeugen. Die 84-jährige Maria MÜLLER war in den Abendstunden des 3. Mai 2018 durch ihren Sohn in ihrer Wohnung in der Wichertstraße leblos aufgefunden worden. Eine durchgeführte Obduktion ergab, dass die Frau Opfer eines Tötungsdeliktes wurde und durch Gewalteinwirkung gegen den Kopf und Oberkörper starb.

Frau Müller war noch mobil und erledigte kleinere Einkäufe in Geschäften rund um ihre Wohnanschrift. Weiterhin hielt sie sich gern am nahe gelegenen Humannplatz auf.