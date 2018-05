Cannabisplantage entdeckt

Nr. 1047

Bei einem Einsatz entdeckten Beamte in der vergangenen Nacht einen illegalen Anbau in einer Wohnung in Gesundbrunnen. Gegen 22.25 Uhr wurden die Polizisten wegen unzulässigen Lärms in die Hochstraße alarmiert. Als die Einsatzkräfte die Wohnung des Verursachers betraten, nahmen sie deutlichen Cannabisgeruch wahr und wurden fündig. Die Aufzuchtstation und die vier bereits über einen Meter großen Pflanzen wurden beschlagnahmt. Der 36-jährige Wohnungsmieter und seine 38-jährige Bekannte wurden festgenommen und für weitere Maßnahmen in ein Gewahrsam überstellt. Die Ermittlungen des Fachkommissariats der Polizeidirektion 3 dauern an.