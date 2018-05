Motorradfahrer schwer verletzt

Nr. 1039

In der vergangenen Nacht wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Johannisthal schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 22-Jähriger gegen 2.10 Uhr mit seinem Nissan die BAB 113 in Richtung Schönefeld, verließ an der Ausfahrt Stubenrauchstraße die Autobahn und wollte an der Ampel links in die Hermann-Gladenbeck-Brücke abbiegen. Dabei stieß er mit dem Zweiradfahrer zusammen. Der 17-Jährige war mit seinem Leichtkraftrad in der Stubenrauchstraße in Richtung Neuköllner Straße unterwegs. In der Folge des Zusammenstoßes kippte die Maschine auf die Seite und schleuderte gegen die linke Bordsteinkante. Dabei schlug der Jugendliche mit dem Kopf gegen einen Mast. Rettungssanitäter brachten ihn mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 übernahm die Unfallbearbeitung.