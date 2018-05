Nr. 1036

In Rummelsburg soll in der vergangenen Nacht ein Mann von einem anderen Mann antisemitisch beleidigt worden sein. Der 27-Jährige alarmierte die Polizei und gab den Beamten gegenüber an, dass es kurz nach Mitternacht in der Wönnichstraße Ecke Margaretenstraße zu der Beleidigung des 31-Jährigen gegenüber dem 27 Jährigen kam. Zuvor sei dem Beleidigten der 31-Jährige in einer nahegelegenen Bar durch sein aggressives Verhalten bereits aufgefallen. Bei der Personalienaufnahme stritt der 31-Jährige gegenüber den alarmierten Beamten die Tat ab.