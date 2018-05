Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen

Reinickendorf/Marzahn-Hellersdorf/Tempelhof-Schöneberg

Ein schwer verletzter Radfahrer, eine schwer verletzte Sozia und ein schwer verletztes Kind sind die Bilanz dreier Unfälle in Heiligensee, Mahlsdorf und Schöneberg.

Nr. 1033

Gegen 16.20 Uhr öffnete der 39 Jahre alte Beifahrer die linke hintere Tür eines Mercedes. Ein herannahender 64-jähriger Pedelec-Fahrer, der auf dem Elchdamm in Richtung Reiherallee in Heiligensee unterwegs war, konnte zwar noch abbremsen, stürzte jedoch und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik.

Nr. 1034

Aus bislang ungeklärter Ursache kamen ein 28 Jahre alter Motorradfahrer und seine 24-jährige Sozia an Straßenbahngleisen am Hultschiner Damm in Mahlsdorf gegen 19.30 Uhr zu Fall. Während der Suzuki-Fahrer leichte Verletzungen davontrug, musste seine Begleiterin mit schweren Verletzungen am Rücken, die sie sich zuzog, als sie gegen ein entgegenkommendes Auto rutschte, stationär in einer Klinik aufgenommen werden.

Nr. 1035

Ebenfalls schwer verletzt wurde ein Fünfjähriger in Schöneberg, der sich von der Hand seines Vaters löste und von einem Auto erfasst wurde. Der Vater stand mit seinem Jungen auf der Fahrbahnmitte der Potsdamer Straße, als es gegen 20 Uhr zu dem Unfall mit dem 76-jährigen VW-Fahrer kam. Das Kind kam mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik.