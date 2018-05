Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Tempelhof-Schöneberg/Neukölln/Marzahn-Hellersdorf

In der vergangenen Nacht brannten eine Hütte auf einem Spielplatz in Lichtenrade sowie drei Motorroller in Schöneberg, Neukölln und Hellersdorf. Bei den Bränden wurde niemand verletzt.

Nr. 1029

Unbekannte setzten kurz nach 22 Uhr auf einem Spielplatz in der Nahariyastraße in Lichtenrade eine Hütte in Brand, die sich neben einem Grillplatz befand. Alarmierte Feuerwehrkräfte löschten die Flammen. Die Hütte brannte vollständig ab.

Nr. 1030

Kurz nach 23 Uhr brannte ein Motorroller in der Schöneberger Kirchbachstraße Ecke Alvenslebenstraße. Ein Anwohner alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte.

Nr. 1031

Auch in der Neuköllner Lichtenrader Straße zündeten Unbekannte gegen 23.30 Uhr einen Motorroller an, der vollständig abbrannte. Rettungskräfte löschten das Feuer.

Nr. 1032

Ebenfalls ein Motorroller war es, der gegen 1 Uhr in der Zossener Straße in Hellersdorf Feuer fing. Ein Zeuge beobachtete zuvor mehrere Jugendliche, die sich an dem Roller zu schaffen machten. Die Feuerwehr löschte den Brand.