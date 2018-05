Notoperation nach Messerstich

Nr. 1024

In Mitte wurde in der vergangenen Nacht ein 50 Jahre alter Mann durch einen Messerstich im Brustbereich lebensbedrohlich verletzt. Nach den bisherigen Zeugenaussagen saßen gegen 23.20 Uhr zwei Gruppen gemeinsam auf der Treppe vor dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt, eine Gruppe mit drei Männern im Alter von 43, 47 und 50 Jahren und eine Gruppe bestehend aus zwei Männern und einer Frau. Zwischen dem 47-Jährigen und einem Mann aus der zweiten Gruppe soll sich zunächst ein verbaler Streit entwickelt haben, in dessen Verlauf der unbekannte Mann ein Messer gezogen und damit den 47-Jährigen an der Hand verletzt haben soll. Als der 50-Jährige schlichten wollte, erhielt er einen Messerstich in die Brust. Die Gruppe flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den 50-Jährigen in ein Krankenhaus. Während er notoperiert wurde, Lebensgefahr soll nicht mehr bestehen, konnte sein 47-jähriger Begleiter eine Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 übernommen.