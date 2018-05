Koch und Kellner gehen aufeinander los

Nr. 1023

Bei einem Streit in einem Restaurant in Charlottenburg verletzten sich in der vergangenen Nacht zwei Angestellte gegenseitig. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen gerieten die beiden über ein zurückgegebenes Essen in Streit, in dessen Folge der 50-jährige Kellner mit einem Messer auf den 52 Jahre alten Koch eingestochen habe. Zuvor soll der Koch den Kellner beleidigt, mit einer Kiste angegriffen und mit einem Küchenmesser am Daumen verletzt haben. Der Koch wurde mit Stichverletzungen am Kopf, am Oberarm und an der Hand in eine Klinik gebracht und operiert. Der Kellner flüchtete vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 2 dauern an.