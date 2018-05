Fahrraddiebe auf frischer Tat geschnappt

Nr. 1014

Polizisten nahmen gestern Abend zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in Mitte fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand beobachteten Fahnder eines Polizeiabschnittes kurz vor 19 Uhr zwei Männer in der Rochstraße, als einer der beiden auf ein dortiges Schulgelände kletterte, von einem abgestellten Fahrrad den Sattel gestohlen haben soll und wieder auf die Rochstraße zurückkehrte. Mit diesem Sattel ging er zu seinem Komplizen zurück, welcher an einem Fahrradständer auf ihn wartete. Dort soll er sofort mit der Sattelstange des zuvor gestohlenen Sattels am Schloss eines dort angeschlossenen Fahrrades hantiert haben. Kurz darauf stieg er auf dieses Fahrrad und fuhr in Richtung Anna-Lousia-Karsch-Straße. Nach einigen Metern griffen die Ermittler jedoch zu und nahmen die beiden 16- und 20-jährigen mutmaßlichen Fahrraddiebe fest. Bei dem 20-Jährigen fanden die Beamten neben weiteren Beweismitteln noch ein Messer. Während der 16-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Jugendnotdienst überstellt wurde, konnte der 20-Jährige anschließend seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3.