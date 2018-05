Radfahrerin verletzt

Nr. 1010

Bei einem Verkehrsunfall heute früh in Lichtenrade wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Die 44-jährige Frau befuhr gegen 4.45 Uhr den Lichtenrader Damm auf dem Radfahrweg stadteinwärts mit ihrem Pedelec. Sie prallte an der Kreuzung Fehlingstraße mit einem Bus der BVG zusammen, der gerade vom Lichtenrader Damm nach rechts abbiegen wollte. Sie erlitt einen Beinbruch und eine Schnittverletzung und kam in eine Klinik, wo sie operiert werden musste.

Die Ursache des Verkehrsunfalls ist Gegenstand laufender Ermittlungen.