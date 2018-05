Nr. 1007

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Plänterwald wurde ein Fußgänger schwer verletzt. Zeugenaussagen zufolge betrat der 38-Jährige gegen 21.20 Uhr die Fahrbahn Am Treptower Park in Richtung Rethelstraße. Ein 33-jähriger Motorradfahrer, der die Straße am Treptower Park in Richtung Bulgarische Straße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, erfasste den Mann und stürzte. Durch den Zusammenstoß wurde der 38-Jährige gegen ein Verkehrsschild geschleudert und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verunfallten in ein Krankenhaus, wo er derzeit noch notoperiert wird. Der Ducati-Fahrer erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen, er konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Das Motorrad wurde sichergestellt. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb der Bereich bis 1.30 Uhr gesperrt. Der zuständige Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.