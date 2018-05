Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 1006

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Reinickendorf erlitt ein Kawasaki-Fahrer tödliche Verletzungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 43-Jährige gegen 16.30 Uhr die Lindauer Allee in Richtung Waldstraße. Hinter der Kreuzung Roedernallee/ Teichstraße geriet er hier aus noch ungeklärten Gründen mit dem Vorderrad gegen die Bordsteinkante, stürzte und prallte gegen einen Straßenbaum. Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer Verletzten in ein Krankenhaus, wo er während einer Notoperation verstarb.

Die Verkehrsermittler fragen:

Wer hat den Unfall beobachtet?

Hinweise bitte an den zuständigen Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 in der der Idastraße 6 in Berlin-Niederschönhausen unter der Rufnummer (030) 4664-172800 sowie jede andere Polizeidienststelle.