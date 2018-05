Bodo RÖHR wird vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Steglitz-Zehlendorf/Friedrichshain-Kreuzberg

Nr. 1002

Seit dem 2. Mai 2018 wird Bodo RÖHR aus Kreuzberg vermisst. Die Lebensgefährtin des 53-Jährigen hatte am späten Nachmittag das Auto des Vermissten vor dem gemeinsam genutzten Gartengrundstück in der Osdorfer Straße in Lichterfelde entdeckt und schließlich die Polizei informiert. Eine Absuche durch Polizisten im Umfeld des aufgefundenen Ford Mondeo unter Zuhilfenahme eines Spürhundes und auch Suchmaßnahmen in den Folgetagen führten nicht zum Auffinden des vermissten Mannes.