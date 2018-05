Verletzte nach Verkehrsunfällen

Bei Verkehrsunfällen gestern Nachmittag in Tegel wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.

Nr. 0999

Zeugenaussagen zufolge befuhr ein 57-jähriger VW-Fahrer gegen 14.45 Uhr den Waidmannsluster Damm in Richtung Tegel. Beim Abbiegen nach rechts in den Hermsdorfer Damm soll er hierbei einen 59-jährigen Radfahrer erfasst haben. Dieser soll nach den bisherigen Erkenntnissen bei Rot und in falscher Richtung den Hermsdorfer Damm überquert haben. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Zweiradfahrer schwere Verletzungen an Kopf und Bein zu, die in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt werden müssen.

Nr. 1000

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Mazda gegen 18 Uhr die Seidelstraße in Richtung Berliner Straße. Beim Linksabbiegen in die Bernauer Straße kam er aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und erfasste vier Jugendliche, die dort an einer Haltestelle auf dem Gehweg standen. Anschließend kollidierte er mit einem Straßenbaum. Alarmierte Rettungskräfte brachten einen 14-Jährigen und den Autofahrer mit schweren Verletzungen zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus. Die anderen drei Jungs im Alter von 14 Jahren und die 74-jährige Beifahrerin konnten die Klinik nach ambulanten Behandlungen wieder verlassen. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb der Bereich rund zwei Stunden gesperrt.