Nach Geldabhebung beraubt

Nr. 0998

Nach einem Raub gestern Abend in Französisch Buchholz blieb ein 32-Jähriger glücklicherweise unverletzt. Seinen Aussagen zufolge sprachen ihn zwei Männer gegen 21.50 Uhr im Rosenthaler Weg an, nachdem er an einem freistehenden Geldautomaten Geld abgehoben hatte. Ein Unbekannter soll ihn dabei an die Hauswand gedrückt und ein Weiterer unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert haben. Als der 32-Jährige dem nachkam, entfernte sich das Duo unerkannt. Der Beraubte blieb bis auf einen Schrecken körperlich unversehrt. Ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.