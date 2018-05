Vor der Haustür beraubt

Nr. 0997

Gestern Abend wurde in Marzahn ein Mann beim Heimkommen auf der Auffahrt zu seinem Haus beraubt. Nach den Angaben des 68-Jährigen hielt er gegen 20.30 Uhr gerade mit seinen Ford vor dem Zufahrtstor zu seinem Grundstück im Geraer Ring, als sich plötzlich zwei Männer dem Auto näherten, Heckklappe und Beifahrertür aufrissen und ihn mit Faustschlägen attackierten, so dass er zu Boden ging. Dabei sollen die Angreifer ihm seine Gürteltasche entrissen haben und seien mit der Beute in Richtung Köthener Straße geflüchtet. Der 68-Jährige erlitt Abschürfungen im Gesicht sowie einen Nasenbeinbruch und musste ambulant in einer Klinik behandelt werden. Das Raubkommissariat der Direktion 6 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.