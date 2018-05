Verkehrskontrolle- Platz 1 beinahe 100% zu schnell

Nr. 0993

Zwischen 11.00 und 15.00 Uhr kontrollierten Beamte des 3. Verkehrskommandos gestern in Alt-Treptow gezielt Motorräder und Mopeds- aber auch Autofahrer, die es besonders eilig hatten.

Knapp 150 Fahrzeuge wurden in der Kontrollstelle an der Puschkinallee unter die Lupe genommen. 56 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden dabei eingeleitet. Bei vier Fahrzeugführern fiel der Ersttest wegen des Verdachts auf Drogenkonsum positiv aus- sie mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Einer von ihnen kam trotz untersagter Weiterfahrt anschließend zurück und setzte sich ans Steuer, um davonzufahren. Er durfte das Procedere ein weiteres Mal durchlaufen.

Der „Highscore“ bei den 36 durchgeführten Geschwindigkeitsüberschreitungen wurde durch einen 45-jährigen Kradfahrer erreicht. Er fuhr 97 km/h bei erlaubten 50. Erstmalig kam bei der Kontrolle auch ein Zahlungsverkehrsterminal für die „Sofortkasse“ zum Einsatz.