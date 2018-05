Nr. 0992

Ein 14-Jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Borsigwalde schwer verletzt. Vom U-Bahnhof Holzhauser Straße kommend trat der Jugendliche gegen 20.10 Uhr auf die Straße und wurde dabei in der Berliner Straße vom Pkw eines 53-Jährigen erfasst. Möglicherweise war der 14-Jährige bei Rot auf die Fahrbahn gelaufen. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.