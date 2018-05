Geschlagen, getreten und beraubt

Nr. 0982

In der vergangenen Nacht kam es in Mitte zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Personengruppen, in deren Verlauf ein junger Mann schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge soll es gegen 22.45 Uhr zu dem Streit in der Panoramastraße gekommen sein. Ein 21-Jähriger soll zunächst von einem Unbekannten geschlagen und bereits am Boden liegend auf den Kopf getreten worden sein. Das Handy, welches ihm beim Sturz aus der Tasche rutschte, habe der Täter an sich genommen und sei anschließend geflüchtet. Der 21-Jährige kam mit Kopfverletzungen in eine Klinik, in der er stationär verbleibt.