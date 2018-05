Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Nr. 0976

In der vergangenen Nacht ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Stadtautobahn. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Opel kurz vor 1 Uhr auf der BAB 113 in Richtung Süd. Hinter der Ausfahrt Johannisthaler Chaussee soll er auf den linken Fahrstreifen gewechselt und gegen die Betonmittelplanke gefahren sein. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Opel auf die Seite, rutschte über die gesamte Fahrbahn an die rechte Betonplanke, drehte sich mehrmals um die eigene Achse und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Der 21-Jährige kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.