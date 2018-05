Vom Hund gebissen und beraubt

Nr. 0975

Am Nachmittag soll ein Fahrradfahrer in Mitte von einem Hund gebissen und anschließend beraubt worden sein. Seinen Angaben zufolge sei der 50-Jährige gegen 16 Uhr auf dem Nachhauseweg mit seinem Fahrrad durch den Schlosspark Bellevue gefahren. Plötzlich habe ihn ein Hund, vermutlich ein Schäferhund, angegriffen und gebissen. Nachdem er stürzte, sollen ihm maskierte Täter den Rucksack gestohlen haben, bevor sie flüchteten. Der Mann erlitt eine Bissverletzung an der Hand, die er zunächst nicht medizinisch versorgen lassen wollte. Die Ermittlungen zum schweren Raub hat die Kriminalpolizei der Direktion 3 aufgenommen.