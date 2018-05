Mann von Lkw überrollt - Zeugen gesucht

Nr. 0970

Passanten haben vergangene Nacht gegen 2.40 Uhr in Kreuzberg einen toten Mann entdeckt und die Polizei alarmiert.

Die Ermittler der Kriminalpolizei konnten den Spuren auf dem Lausitzer Platz zufolge feststellen, dass der 31-Jährige von einem Lastkraftwagen überrollt worden ist. Ob der Mann durch diesen Verkehrsunfall in unmittelbarer Nähe der dortigen Kirche zu Tode kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wozu auch eine in den nächsten Tagen anberaumte Obduktion gehört.

Da der konkrete Unfallhergang und Angaben zum Unfallfahrzeug fehlen, bittet die Polizei um Mithilfe:

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet?

Wer kann Angaben zu einem Lkw machen, der zur fraglichen Zeit den Lausitzer Platz befahren hat?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 in der Nipkowstraße 23 in 12489 Berlin-Adlershof unter der Telefonnummer (030) 4664- 672800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.