Brennende Fahrzeuge

Pankow/Friedrichshain-Kreuzberg/Tempelhof-Schöneberg/Marzahn-Hellersdorf

Mehrere Autos brannten in der vergangenen Nacht. In allen Fällen ermittelt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.

Nr. 0965

Ein Spaziergänger bemerkte gegen 23.45 Uhr in einem Gewerbegebiet an der Heinz-Brandt-Straße in Pankow Brandgeruch und sah ein davonfahrendes Auto. Kurz danach stand ein BMW lichterloh in Flammen. Offenbar war das in Brand gesetzte Auto zuvor gestohlen worden.

Nr. 0966

Auf seinem Heimweg entdeckte ein 27-Jähriger gegen 2.50 Uhr einen brennenden Audi A5 in der Bernburger Straße in Kreuzberg. Feuerwehrleute verhinderten ein völliges Ausbrennen des Autos.

Nr. 0967

Im Tempelhofer Bäumerplan haben Unbekannte gegen 3 Uhr einen Renault Clio angezündet. Ein vorbeifahrender Taxifahrer alarmierte die Feuerwehr.

Nr. 0968

Ein Lieferwagenfahrer, der von einem Passanten auf ein brennendes Auto in der Ludwigsluster in Kaulsdorf Straße aufmerksam gemacht worden war, rief gegen 3 Uhr die Feuerwehr. Die Retter löschten den brennenden Golf GTI und einen daneben stehenden Fiat, der in Mitleidenschaft gezogen worden war.