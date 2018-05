Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen

Mitte/ Treptow-Köpenick/Friedrichshain-Kreuzberg/Lichtenberg

Mehrere Menschen kamen gestern bei Verkehrsunfällen zu Schaden- unter ihnen auch mehrere Kinder.

Nr. 0961

Eine Radfahrerin kam nach dem Zusammenstoß mit einem Lkw in Mitte in eine Klinik. Die 31-Jährige hatte gegen 19.50 Uhr die Otto-Braun-Straße in Mitte vom Straußberger Platz kommend in der Fußgängerfurt gequert und war dabei von einem Kleinlaster erfasst worden. Ob die Frau mit dem Mietfahrrad möglicherweise bei Rot gefahren ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nr. 0962

Gegen 14.10 Uhr konnte in Oberschöneweide ein 46-Jähriger seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen, als ersten Erkenntnissen zufolge ein zehnjähriges Mädchen zwischen geparkten Autos in der Nalepastraße Ecke Kunheimstraße auf die Fahrbahn rannte. Sie prallte über die Motorhaube gegen die Frontscheibe des Fahrzeugs und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach Erstversorgung durch eine Notärztin kam die Kleine zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Nr. 0963

Einen offenen Knochenbruch erlitt ein Zehnjähriger gegen 16 Uhr beim Überqueren der Holzstraße in Gesundbrunnen. Auch er soll ersten Erkenntnissen zufolge zwischen geparkten Autos auf die Straße gerannt sein, wobei er von einem herannahenden Auto erfasst wurde.

Nr. 0964

Eine hochschwangere Frau kam gestern nach dem Sturz mit ihrem Fahrrad in Karlshorst in ein Krankenhaus. Den Aussagen der 30-Jährigen zufolge war gegen 16.40 Uhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrrad in der Stolzenfelsstraße extrem dicht auf die Frau aufgefahren, die ein Fahrradgespann mit einem Kinderanhänger fuhr. Daraufhin sei sie in die Spurrille der Straßenbahn geraten und zu Fall gekommen. Ihre zweijährige Tochter wurde zum Glück nicht verletzt. Die Frau kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Unfallverursacher dauern an.