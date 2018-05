Nr. 0960

Mit einem Messer stürmte gestern Abend gegen 19.45 Uhr in Wedding ein Unbekannter in ein Solarium und forderte Geld. Die Angestellte des Sonnenstudios in der Müllerstraße händigte dem Räuber die geforderten Einnahmen aus. Er flüchtete anschließend mit seiner Beute. Die 21-Jährige blieb unverletzt.