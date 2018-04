Festnahme nach Raubüberfall

Nr. 0949

Nach einem Raubüberfall nahmen Polizisten gestern Mittag einen Mann fest. Gegen 12.40 Uhr betraten zwei Männer ein Automatenkasino in Steglitz und stellten sich an den Tresen der Lokalität in der Berlinickestraße. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohten sie den 21-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Kurz darauf treten beide mutmaßlichen Räuber hinter den Tresen und während einer der Männer mit der Schusswaffe den 21-Jährigen zu Boden drückt, nimmt der andere Tatverdächtige einen Schlüssel zu weiteren Behältnissen. Daraus nimmt er sich Bargeld. Anschließend flüchtet das Duo aus den Geschäftsräumen zu einem in der Nähe stehenden Auto. Zeugen können jedoch das Kennzeichen des Renault ablesen und teilen dieses bereits alarmierten Polizisten mit. In der Lübecker Straße in Moabit können weitere Beamte dann einen der beiden Tatverdächtigen festnehmen und in eine Gefangenensammelstelle bringen. Bei dem 39-Jährigen fand sich eine größere Summe Bargeld. Darüber hinaus wurde das Fahrzeug beschlagnahmt, eine anschließende Durchsuchung der Wohnung führte zum Auffinden weiterer Beweismittel. Der 39-jährige mutmaßliche Räuber soll durch das ermittelnde Kommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 einem Haftrichter zum Erlass eines Haftbefehles vorgeführt werden. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.