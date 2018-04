Festnahme nach Straßenraub

Nr. 0946

Gestern Abend alarmierte ein 30-jähriger Mann die Polizei zur Frobenstraße in Schöneberg. Der alkoholisierte Mann gab an, dass er kurz zuvor gegen 20.45 Uhr zu Fuß auf der Frobenstraße in Richtung Kurfürstenstraße unterwegs war, als plötzlich ein Unbekannter von hinten an seinem T-Shirt zog und ihn in einen Hinterhof drängte. Dort habe der Angreifer ihn mit einer abgebrochenen Glasfalsche bedroht und Geld gefordert, das er dann aushändigte. Dabei soll es zu einer kurzen Rangelei zwischen den beiden gekommen sein, bei der der Überfallene leicht verletzt wurde. Der Räuber sei dann in Richtung Bülowstraße geflohen. Bei der Absuche im Nahbereich des Tatortes bemerkten alarmierte Kräfte des Polizeiabschnitts 41 gegen 21.15 Uhr einen Tatverdächtigen aufgrund der Personenbeschreibung des 30-Jährigen an der Kreuzung Fuggerstraße/Eisenacher Straße und nahmen ihn fest. Der Beraubte konnte den 29-Jährigen als Tatverdächtigen identifizieren. Der Festgenommene wurde für das Raubkommissariat der Direktion 4 eingeliefert.