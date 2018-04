Junger Mann mit oberflächlichen Stichverletzungen im Krankenhaus

Nr. 0943

Gestern Abend kam es in Moabit zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 20.45 Uhr fuhren eine Polizeibeamtin und ihr Kollege mit ihrem Funkwagen durch die Lehrter Straße in Richtung Perleberger Straße und hörten kurz hinter der Kruppstraße lautes Geschrei, das offenbar von einem Spielplatz kam. Die Funkwagenbesatzung sah dort mehrere Personen, die sich wohl stritten. Zeitgleich traf eine Gruppenstreife einer Einsatzhundertschaft am Ort ein. Als die Personen die Einsatzwagen bemerkten, ergriffen die Beteiligten die Flucht. Ein Zeuge beobachtete kurz darauf einen Flüchtenden, der von einem anderen Mann niedergeschlagen worden war. Der Geschlagene blieb blutend auf der Fahrbahn liegen, während der Angreifer flüchtete. Bei der anschließenden Versorgung des Verletzten stellten Sanitäter bei ihm neben Bein- und Kopfverletzungen mehrere oberflächliche Stichverletzungen am Oberkörper fest. Der 21-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 ermittelt.