Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0942

Bei einem Unfall in der vergangenen Nacht in Kladow ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 37-Jährige befuhr nach Angaben von Zeugen gegen 23.20 Uhr mit ihrem VW Golf den Kladower Damm in Richtung Breitehornweg, geriet kurz hinter der Christoph-Kolumbus-Straße in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden VW Passat eines 76-Jährigen. Da die Golf-Fahrerin nicht anhielt, wendete der 76-Jährige seinen Wagen und folgte der 37-Jährigen. Kurz darauf fuhr die Frau mit ihrem Wagen gegen einen geparkten Toyota am rechten Fahrbahnrand und kam zum Stehen. Bei dem Aufprall hatte sich die 37-Jährige Rumpfverletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Dort wurde ihr auch Blut abgenommen. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Die Unfallbearbeitung übernahm der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2.