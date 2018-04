Nr. 0937

In der vergangenen Nacht warfen Unbekannte die Fensterscheibe einer Moschee in Charlottenburg ein. Gegen 5 Uhr bemerkte ein 44-Jähriger die zerstörte Scheibe im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses in der Nehringstraße und alarmierte die Polizei. Neben der zerstörten Scheibe befand sich auch eine Farbschmiererei an der Hausfassade. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.