Familienstreit endet auf Parkplatz

Nr. 0935

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei zu einer Schlägerei auf einem Parkplatz in Marienfelde alarmiert. Als die Polizisten in der Maximilian-Kaller-Straße eintrafen, befanden sich mehrere Personen auf dem Parkplatz, von denen vier verletzt waren. Nach den bisherigen Ermittlungen kam es kurz nach Mitternacht zu der Auseinandersetzung, deren Ursache länger zurückliegende Unstimmigkeiten zwischen einem Paar, einer 32-jährigen Frau und einem 26-jährigen Mann, sein sollen. Dabei wurden zwei Frauen im Alter von 57 und 32 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 37 und 25 Jahren verletzt. Während sich der 25-Jährige nur ambulant behandeln ließ, kamen die anderen Verletzten zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Der 26-jährige Tatverdächtige hatte sich bereits vor Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt. Die Ermittlungen dauern an.