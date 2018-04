Bei Verkehrsunfällen verletzt

Spandau/Mitte

Insgesamt drei Verletzte sind die Bilanz zweier Kollisionen, die sich gestern Nachmittag und Abend in Hakenfelde und Moabit ereigneten. Die zuständigen Verkehrsermittlungsdienste haben die weiteren Unfallbearbeitungen übernommen.

Nr. 0928

Zeugenaussagen zufolge, soll eine 72-Jährige gegen 16.50 Uhr beim Rückwärtsfahren mit ihrem Toyota vom Parkplatz auf die Fahrbahn der Schönwalder Allee in Hakenfelde eine 91-jährige Fußgängerin übersehen und erfasst haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin mit schweren Verletzungen am Bein in eine Klinik.

Nr. 0929

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-Jähriger gegen 18.20 Uhr die Moabiter Erna-Samuel-Straße in Fahrtrichtung Beusselstraße. Beim Wendemanöver mit seinem Toyota soll er hierbei einen 31-jährigen Motorradfahrer übersehen haben, der dort den Autofahrer überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Honda-Fahrer schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper erlitt. Rettungskräfte brachten den 31-jährigen Kradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und musste nicht behandelt werden. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb der Bereich rund eine Stunde gesperrt.