Senior bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Nr. 0925

Die Verkehrsermittler der Direktion 6 suchen Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich in den Nachmittagsstunden des 24. April 2018 in Rummelsburg ereignete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hat ein 79-Jähriger, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, gegen 17 Uhr die Weitlingstraße zu Fuß überquert. Dabei fuhr ein Reisebus, der von einem 61 Jahre alten Fahrer geführt wurde, den Fußgänger an. Der Bus befuhr die Weitlingstraße in Richtung Skandinavische Straße. Der Fußgänger erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Die Verkehrsermittler bitten Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich mit dem Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6, Nipkowstraße 23 in Berlin-Adlershof unter der Rufnummer (030) 4664-672800 in Verbindung zu setzen.