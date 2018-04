Bürogebäude beschädigt – Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Nr. 0924

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht den Eingangsbereich eines Bürogebäudes in Mitte beschädigt. Eine Reinigungskraft entdeckte kurz vor 3 Uhr die Beschädigungen an dem Gebäude in der Rheinsberger Straße und alarmierte die Polizei. Die Glastüren und Scheiben wurden mit lila Farbe beschmiert und durch Steinwürfe beschädigt. Da eine politische Tatmotivation derzeit nicht ausgeschlossen wird, führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen.