Nr. 0919

Unbekannte beschädigten vermutlich in der vergangenen Nacht mehrere Autos in Köpenick. Anwohner alarmierten heute Morgen die Polizei in den Wongrowitzer Steig. Nach den bisherigen Erkenntnissen sind an mindestens elf geparkten Fahrzeugen im Wongrowitzer Steig und in der Kaulsdorfer Straße Autoscheiben beschädigt worden. Die Ermittlungen zu dem Täter oder den Tätern und den Hintergründen führt der zuständige Polizeiabschnitt.