Räuber drohte mit Schusswaffe

Nr. 0910

Ein bewaffneter Räuber überfiel gestern Abend eine Angestellte in Reinickendorf. Ermittlungen zufolge betrat gegen 20.30 Uhr der Maskierte den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Holländerstraße, drohte mit einer Schusswaffe und forderte von der 45-jährigen Mitarbeiterin Bargeld. Bevor er anschließend mit dem Inhalt der Kasse in unbekannte Richtung flüchtete, griff er sich noch einige Päckchen Zigaretten. Die 45-Jährige blieb unverletzt und alarmierte die Polizei. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1.