Lastwagen brannte

Nr. 0906

Ein Lkw brannte in der vergangenen Nacht im Columbiadamm in Neukölln. Gegen 2.50 Uhr wachte ein 54-jähriger Lasterfahrer, der in seinem Lkw schlief, durch einen lauten Knall auf und bemerkte Flammen an seinem Sattelzug. Er entfernte sofort seinen Zugwagen vom Auflieger und versuchte anschließend selbst mit einem Feuerlöscher zu löschen. Zudem alarmierte er die Feuerwehr, die den Brand schließlich komplett löschte. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen.