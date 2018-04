Autofahrer ging zu Fuß nach Hause

Nr. 0902

Beamte des Verkehrsdienstes kontrollierten gestern Nachmittag einen Autofahrer in Tegel. Gegen 14.30 Uhr ging der 27-jährige Volvo-Fahrer den Beamten am Bernhard-Lichtenberg-Platz ins Netz. Der unter Drogeneinfluss stehende Mann war weder im Besitz einer Fahrerlaubnis noch konnte er einen Fahrzeugschein vorlegen. An das Auto, das nicht zugelassen war, hatte er Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht. Nicht bedacht hatte er die nötige Übereinstimmung des Kennzeichens am Fahrzeug mit dem, welches auf der Umweltplakette vermerkt ist. Im Anschluss an die Kontrolle musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und, ebenso wie seine zwei Beifahrer, seinen Heimweg zu Fuß antreten. Auf ihn kommen nun unter anderem Strafermittlungsverfahren und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Drogeneinfluss zu.