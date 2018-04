Mehrere Autos in Brand gesetzt

Nr. 0899

Die Ermittler eines Brandkommissariats und des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt gehen bei mehreren nächtlichen Bränden in Fennpfuhl, Friedrichsfelde und Karlshorst von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Gegen 22.25 Uhr brannte ein Lancia vollständig aus, der auf einem Parkplatz in der Hohenschönhauser Straße abgestellt war. Ein daneben stehender Renault fing ebenfalls Feuer. Ein Skoda, der an der Kreuzung Marzahner Chaussee Ecke Seddiner Straße geparkt war, brannte gegen 0.40 Uhr. In Mitleidenschaft gezogen wurde ein unmittelbar daneben geparkter Peugeot.

Durch ein Feuer gegen 2.15 Uhr an einem Mercedes-Kleintransporter einer Facility-Firma, der in der Dorotheastraße stand, wurde wiederum ein daneben geparkter VW beschädigt. In diesem Fall ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz.