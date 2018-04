Nr. 0895

Sieben Verletzte und eine zerstörte Schaufensterscheibe sind die Bilanz eines Vorfalls, der sich heute Mittag in Kreuzberg ereignet hat. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr ein 32-jähriger BMW-Fahrer gegen 13.30 Uhr beim Einparken in einen Parkhafen der Charlottenstraße derart heftig zurück, dass er mehrere Personen erfasste, die dort vor einem Lokal saßen. Die Verletzten mussten von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in Kliniken gebracht werden. Ob der 32-Jährige sein Fahrzeug mit Absicht in die sitzenden Gäste des Cafés gefahren hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 übernommen hat. Der Autofahrer musste sich in einem Gewahrsam einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurde anschließend entlassen. Das Auto wurde sichergestellt.