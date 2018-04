Nr. 0891

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht das Jobcenter in Kreuzberg. Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes stellten die Beschädigung, die vermutlich durch den Wurf von Farbflaschen entstand, kurz vor 2 Uhr an der Fassade in der Rudi-Dutschke-Straße fest. Der Polizeiliche Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.