Nr. 0890

In den gestrigen Abendstunden warfen Unbekannte Steine auf einen Einsatzwagen in Friedrichshain. Kurz vor 22 Uhr warfen die Unbekannten mehrere Steine an der Kreuzung Rigaer/Zellestraße auf den Gruppenwagen einer Einsatzhundertschaft. Die Beamten wurden nicht verletzt und fanden mehrere Kleinpflastersteine auf der Fahrbahn. Das Einsatzfahrzeug wies Beschädigungen am Dach auf. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.