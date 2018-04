Brandstiftungen in Hellersdorf

Nr. 0886

In Hellersdorf kam es heute früh zu mehreren vollendeten und versuchten Brandstiftungen an Fahrzeugen und in einem Wohnhaus. Gegen 5 Uhr bemerkten Anwohner in der Riesaer Straße einen dort geparkten brennenden BMW und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Pkw fast vollständig zerstört wurde. Während der Tatortarbeit stellten die Ermittler in der Nähe zwei weitere versuchte Brandstiftungen fest: Unbekannte hatten versucht, einen weiteren BMW anzuzünden und hatten die Abdeckplane eines Motorrades in Brand gesetzt. Die Aprilia wurde nur leicht beschädigt.

Nicht weit entfernt von diesem Brandort bemerkte gegen 5.30 Uhr ein Passant in der Nelly-Sachs-Straße Ecke Tangermünder Straße Flammen an einem abgestellten Wohnwagenanhänger und alarmierte die Feuerwehr. Der Anhänger brannte nahezu vollständig aus. Ein dahinter stehender Lastwagen wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Spuren einer versuchten Brandstiftung fanden sich ebenfalls an diesem Laster.

Wenig später gegen 5.50 Uhr riefen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Zerbster Straße die Feuerwehr, weil dort in einem Kellervorraum ein Kinderwagen brannte. Das Feuer griff auf zwei Laufräder und eine Tür über und beschädigte diese sowie die Elektroleitungen im Hausflur.

Bei allen Bränden wurde niemand verletzt.

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen und wird einen möglichen Zusammenhang der Fälle prüfen.