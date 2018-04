Spätkauf überfallen

Nr. 0882

Ein 63-jähriger Ladenbesitzer wurde in der vergangenen Nacht in Wilmersdorf überfallen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen gegen 1 Uhr zwei Maskierte das Geschäft in der Nachodstraße betreten, sich sofort hinter den Tresen begeben und mit einem Messer, welches ein Täter in der Hand hatte, die Herausgabe der Einnahmen gefordert haben. Der Überfallene wehrte sich und erlitt durch die Rangelei mit einem Räuber leichte Verletzungen an Hand und Nase. Zur gleichen Zeit entwendete der Komplize u.a. Zigaretten. Kurz darauf flüchteten die Kriminellen in Richtung Hohenstaufenstraße. Die Ermittlungen zu dem Raubüberfall führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2.