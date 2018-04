Nr. 0877

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Kladow ist eine Frau schwer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge war die 53-Jährige gegen 20.20 Uhr mit ihrem Roller in der Straße An den Parkbäumen unterwegs, kam nach links von der Straße ab und fuhr gegen einen Laternenmast. Rettungskräfte brachten sie mit Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 übernahm die Unfallbearbeitung.