Autofahrer flüchtet vom Unfallort

Nr. 0875

In Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht gestern Abend in Wilhelmstadt führt nun der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 die Ermittlungen zu dem geflüchteten Autofahrer. Der Unbekannte öffnete gegen 20.30 Uhr in der Pichelsdorfer Straße die Fahrertür seines Autos, gegen die ein 18-jähriger Radfahrer in der Folge prallte und sich beim Sturz eine schwere Kopfverletzung zuzog. Der Fahrer soll sich dann vor Eintreffen der herbeigerufenen Polizisten vom Unfallort entfernt haben. Der 18-Jährige kam mit der Berliner Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.