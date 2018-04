Festnahme nach Tötungsdelikt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0874

Die 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes hat gestern Abend die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Wedding übernommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen alarmierten Anwohner gegen 20.30 Uhr die Polizei zu einer Wohnung in der Fehmarner Straße. Eintreffende Beamte fanden in der Wohnung eine leblose Frau vor, Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Ein 39-jähriger Mann wurde noch in der Wohnung festgenommen. Er ist dringend tatverdächtig, seine 32-jährige Lebensgefährtin mit Messerstichen getötet zu haben.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.